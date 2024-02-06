2024-02-06T23:23:31+03:00
2024-02-06T23:23:31+03:00
2024-02-06T23:23:31+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240206/843001506.html
В Белом доме не говорили о "плане Б" для помощи Украине
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Администрация президента США Джо Байдена призывает принять закон о помощи Украине, не говорит о "плане Б" в случает провала документа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома... ПРАЙМ, 06.02.2024
финансы, новости, белый дом, сша, украина
https://cdnn.1prime.ru/images/83353/30/833533025.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83353/30/833533025.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83353/30/833533024.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83353/30/833533024.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83353/30/833533022.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83353/30/833533022.jpg
https://1prime.ru/society/20240130/842926633.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена призывает принять закон о помощи Украине, не говорит о "плане Б" в случает провала документа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Журналисты задали ей вопрос, есть ли у Белого дома запасной план на случай, если новый пакет поддержки Киева не поддержат.
"Я не собираюсь говорить об этом", — ответила Жан-Пьер, призвав конгрессменов проголосовать по законопроекту.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.