ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена призывает принять закон о помощи Украине, не говорит о "плане Б" в случает провала документа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Сражались от имени администрации". Карин Жан-Пьер снова опозорилась

Журналисты задали ей вопрос, есть ли у Белого дома запасной план на случай, если новый пакет поддержки Киева не поддержат.

"Я не собираюсь говорить об этом", — ответила Жан-Пьер, призвав конгрессменов проголосовать по законопроекту.

Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.