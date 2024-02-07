МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию энергетической инфраструктуры Восточного полигона железных дорог составляет 1,4 триллиона рублей, из них уже профинансировано 440 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Инвесторы разочаровались в Китае, пишет СМИ

"Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию энергетической инфрастуктуры (Восточного полигона — ред.) составляет 1,4 триллиона рублей. Из них уже профинансировано 440 миллиардов", — сообщил Новак.

Электроснабжение Восточного полигона железных дорог — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей — самый крупный проект в инвестпрограмме "Россетей". Он делится на два этапа. Первый уже завершен, второй должен быть закончен в конце 2024 года, за исключением работ по одной линии электропередачи — Комсомольск — Селихино — Ванино, сроки по ней перенесены на 2026 год.

По словам главы "Россетей" Андрея Рюмина, реализация проектов в рамках первого этапа создала условия для расширения пропускной способности Восточного полигона и подключения новых мощностей БАМа и Транссиба в объеме свыше 190 МВт. Также была повышена надежность электроснабжения потребителей, расположенных в районах прохождения железнодорожных магистралей: республиках Бурятия и Хакасия, Забайкальском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Иркутской и Кемеровской областях.

Третий этап Восточного полигона будет реализован на тепловозной тяге, поэтому дополнительная электрификация и строительство электроэнергетической инфраструктуры не потребуется, сообщал ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.