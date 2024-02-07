МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Соцвыплаты, которые были проиндексированы с 1 февраля 2024 года, пошли к своим получателям, заявил президент России Владимир Путин. Путин разрешил Сбербанку сделки с долями некоторых нефтяных компаний

Глава государства в среду, 7 февраля, провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Он напомнил, что с Нового года в стране вступили в силу дополнительные решения по социальной сфере, в том числе повышение минимального размера оплаты труда, единого пособия для семей с детьми и беременных женщин, страховых пенсий у неработающих пенсионеров.

"С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. Это материнский капитал на первого ребенка, он теперь стал 630 тысяч рублей, на второго ребенка 833 тысячи рублей. Антон Олегович, все это реально заработало, реализуется, выплаты пошли, и как вы прокомментируете все, что в этой сфере происходит?" — обратился Путин к главе Минтруда Антону Котякову.

Минимальный размер оплаты труда — показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат.

27 ноября прошлого года Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5 процента. Так, с 1 января МРОТ достигает 19 242 рублей. Кроме того, соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48 процента в 2025 году.