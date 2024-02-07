СТАМБУЛ, 7 фев — ПРАЙМ. Турецкие производители оказались в сложной ситуации из-за приостановки платежей из РФ, им грозит прекращение экспорта, заявил оппозиционный депутат Мустафа Сарыгюль. В Турции призвали избавить страну от образа дешевого турнаправления

Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.

Депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), член комиссии по государственным предприятиям парламента Мустафа Сарыгюль направил депутатский запрос министру торговли Омеру Болату с требованием разъяснить ситуацию с платежами из РФ, сообщает газета Sözcü.

"Я получил информацию о том, что некоторые банки отправляют обратно полученные из РФ платежи, некоторые банки не выполняют трансфер средств. Фирмы находятся в тяжелом положении, если платежи не будут осуществляться, то они не смогут экспортировать. Как они смогут продолжать деятельность в этом случае? Имеется тревожное ожидание, связанное с этой проблемой, из-за которой возникли серьезные сбои с экспортом. Эти фирмы продают России не ракеты или оружие, а обувь, текстиль, станки. Невозможно понять, (зачем – ред.) из страха перед США ставить в трудное положение наших производителей. Вы не принесете пользу Вашингтону, оказывая ему такие подарки", — цитирует депутата газета Sözcü.

Издание отмечает, что после возникновения проблемы с платежами было найдено решение для компаний, поставляющих текстиль, одежду, обувь и пищевые продукты, платежи проводятся через банк Emlak Katılım. В других секторах экономики платежи пока приостановлены, ожидается решение проблемы.

Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.