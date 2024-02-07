ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Американский сенат представил законопроект о финансировании Украины и Израиля без привязки к охране границ, говорится в публикации бюджетного комитета палаты. Bloomberg: Трамп накажет Европу за введенные торговые меры против США

"Республиканцы сначала говорили, что они согласятся на Украину и Израиль, гуманитарную помощь с границей, потом они говорили, что вместе с границей не согласятся. Мы дадим им оба варианта", — прокомментировал документ лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Он выразил надежду, что республиканская часть законодателей согласится "хоть на что-то".

Ранее сенат представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Новый документ предполагает выделить 95,34 миллиарда долларов по чрезвычайному запросу Белого дома. Сумма включает в себя 14,1 миллиарда для Израиля и 60,6 миллиарда для Украины. Средства для охраны границы с Мексикой убрали.