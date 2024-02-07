ГОСДОЛГ США К КОНЦУ 2034 Г ДОСТИГНЕТ АБСОЛЮТНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РЕКОРДА В 116% ВВП СТРАНЫ И ПРОДОЛЖИТ РАСТИ — БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНГРЕССА
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ГОСДОЛГ США К КОНЦУ 2034 Г ДОСТИГНЕТ АБСОЛЮТНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РЕКОРДА В 116% ВВП СТРАНЫ И ПРОДОЛЖИТ РАСТИ — БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНГРЕССА
https://1prime.ru/finance/20240207/843012434.html
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