МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Почти 10 тысяч ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, заблокированы в России в 2023 году, большая часть из них пришлась на мошеннические сайты, сообщила пресс-служба "Столото". Google обязали вернуть приложение "Столото" в сервис Google Play

"Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" и компания F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) … в 2023 году обнаружили и заблокировали 9 704 мошеннических ресурса, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд "Столото". Из них 8 602 пришлось на мошеннические сайты", — говорится в сообщении.

Также специалисты обнаружили фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, сообщения в мессенджерах и мошеннические мобильные приложения. Кроме этого, был заблокирован один почтовый адрес, с которого велась фишинговая рассылка.

Аналитики F.A.C.C.T. отмечают тенденцию к снижению количества таких мошеннических ресурсов. Так, в первом полугодии 2023 года было заблокировано 7 018 мошеннических сайтов, 252 фейковых поста, аккаунта и группы в соцсетях, 87 фейковых мобильных приложений и один почтовый адрес, а во втором полугодии было обнаружено и заблокировано всего 1 640 мошеннических сайтов, 470 фейковых постов, аккаунтов и групп в соцсетях, а также 317 фейковых мобильных приложений.

Если сравнивать данные за последние два года, этот тренд тоже будет заметен. "Так, в 2022 году было обнаружено и заблокировано 38 470 таких мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных лотерей, а в 2023 году было выявлено и нейтрализовано почти в 4 раза меньше таких ресурсов", — отметили в "Столото".

Пользователям рекомендуют соблюдать некоторые правила, чтобы не стать жертвами мошенников. К примеру, не переходить по подозрительным ссылкам — использовать только официальный сайт или мобильное приложение лотереи. При покупке билетов онлайн нужно всегда проверять реквизиты переводов и платежей, не следует сообщать коды из смс и пуш-уведомлений, данные карты (ПИН и CVV-коды), персональные данные.

"Если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, обязательно сообщите в "Столото", иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу", — добавили в компании.