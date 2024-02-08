МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Банк России раскрыл параметры нового национального норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ): в нем планируется предусмотреть "более реалистичный уровень стресса" и минимум на начальном этапе оставить прежний периметр применения этого норматива – только для системно значимых банков, говорится в консультативном докладе регулятора. ЦБ раскрыл подробности кредитных каникул для участников СВО

В настоящее время ЦБ работает над новым национальным нормативом краткосрочной ликвидности, который должен прийти на смену базельскому НКЛ. Его поэтапное внедрение планируется с 2025 года.

"Банк России предлагает установить новый национальный норматив краткосрочной ликвидности – возможно, Н8. В нем в сравнении с действующим НКЛ предусматривается: оставить прежний периметр применения норматива (как минимум на начальном этапе) – СЗКО; заложить более реалистичный уровень стресса, который будет предусматривать средний системный или значительный индивидуальный кризис", — сказано в материалах.

Сценарий стресса базельского НКЛ предполагает, что банки могут без помощи государства или центрального банка пережить финансовый кризис, затрагивающий одну или несколько юрисдикций, отмечает ЦБ. "С учетом специфики российской финансовой системы — это недостижимо: в ситуации кризиса наши банки не могут рассчитывать на рыночное рефинансирование даже своих ликвидных активов", — поясняет регулятор.

В новом нормативе ЦБ также предлагает точнее определить фактическую ликвидность, доступную банкам в кризис; расширить состав высоколиквидных активов; откалибровать коэффициенты оттоков и притоков денежных средств в соответствии с национальной статистикой.

Кроме того, планируется предусмотреть более гибкий режим соблюдения норматива, выделив "оранжевую зону": попадание в нее не будет считаться нарушением, но повлечет экономические последствия — уплату повышенных взносов в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ).

В настоящее время системно значимые российские банки должны соблюдать норматив краткосрочной ликвидности, входящий в пакет международных стандартов "Базель III". ЦБ ввел это требование с 1 января 2016 года. В 2022 году на фоне высокой волатильности на финансовом рынке регулятор дал банкам временные послабления по соблюдению этого норматива. После того, как в 2023 году ситуация в экономике и банковском секторе улучшилась, ЦБ РФ принял решение о выходе из этих послаблений с марта 2024 года.