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2024
https://1prime.ru/finance/20240208/843021891.html
ЦБ хочет получить полномочия по установлению ограничений в ипотеке с 1 июля
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Банк России рассчитывает с 1 июля 2024 года получить полномочия по установлению количественных ограничений в ипотеке по аналогии с потребкредитами, говорится в материалах... ПРАЙМ, 08.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, ипотека
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает с 1 июля 2024 года получить полномочия по установлению количественных ограничений в ипотеке по аналогии с потребкредитами, говорится в материалах регулятора.
ЦБ получил с прошлого года право устанавливать количественные ограничения на выдачу ссуд, однако только по потребительским кредитам и микрозаймам. При этом аналогичных полномочий на ипотечном рынке у регулятора нет. В октябре 2023 года ЦБ сообщил, что для ограничения системных рисков в ипотеке попросит полномочия устанавливать количественные ограничения на ее выдачу по аналогии с потребкредитами.
"Банк России рассчитывает с 1 июля 2024 года получить полномочия по установлению макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке. Установление МПЛ по рискованным кредитам позволило бы наиболее эффективно ограничить предоставление таких кредитов", — сказано в документе.
ЦБ также напомнил, что с 1 марта 2024 года макропруденциальные надбавки дополнительно повышаются по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки.