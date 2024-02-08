МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает с 1 июля 2024 года получить полномочия по установлению количественных ограничений в ипотеке по аналогии с потребкредитами, говорится в материалах регулятора. Российские банки поддержали продление семейной ипотеки

ЦБ получил с прошлого года право устанавливать количественные ограничения на выдачу ссуд, однако только по потребительским кредитам и микрозаймам. При этом аналогичных полномочий на ипотечном рынке у регулятора нет. В октябре 2023 года ЦБ сообщил, что для ограничения системных рисков в ипотеке попросит полномочия устанавливать количественные ограничения на ее выдачу по аналогии с потребкредитами.

"Банк России рассчитывает с 1 июля 2024 года получить полномочия по установлению макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке. Установление МПЛ по рискованным кредитам позволило бы наиболее эффективно ограничить предоставление таких кредитов", — сказано в документе.

ЦБ также напомнил, что с 1 марта 2024 года макропруденциальные надбавки дополнительно повышаются по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки.