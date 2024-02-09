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https://1prime.ru/finance/20240209/843029754.html
Активы российского бизнесмена конфискуют на Украине
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск министерства юстиции Украины о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет... ПРАЙМ, 09.02.2024
финансы, новости, россия, украина, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск министерства юстиции Украины о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди, сообщает украинский минюст.
"Высший антикоррупционный суд 8 февраля принял решение об удовлетворении иска министерства юстиции Украины к Саввиди Ивану Игнатовичу, Саввиди Кирияки Георгиевне. ВАКС взыскал в доход государства активы, которыми опосредованно… владеет Саввиди Кирияки Георгиевна и в отношении которых Саввиди Иван Игнатович может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения: 100% акций ЧАО "Пентопак", 100% уставного капитала дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", — говорится в сообщении.
Минюст также утверждает, что супруга Саввиди якобы является номинальным владельцем указанных предприятий.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.