МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Украина разрабатывает план действий в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы обеспечить поступление средств от МВФ в случае прекращения помощи со стороны США, передает издание Bloomberg. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

8 февраля сенат США одобрил законопроект о выделении средств Украине и Израилю без финансирования охраны границ с Мексикой. До этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что у Белого дома нет "плана Б" в вопросе финансирования Киева. Он ожидает, что конгресс примет законопроект о помощи.

Согласно публикации, киевские власти рассматривают план, включающий продажу облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы заткнуть дыру в своем бюджете в попытке получить деньги от Международного валютного фонда. Представить подобное решение планируется в ходе визита делегации МВФ, которая прибудет в Киев 12 февраля.

В издании отметили, что такие меры необходимы для того, чтобы заверить МВФ в том, что Украина сможет обслуживать свои долги в случае, если союзники не предоставят помощь, что является одним из условий кредитной программы на сумму 15,6 миллиарда долларов.

Однако, вопреки тому, что Украина выполняет свои обязательства, существует риск, что совет директоров МВФ не одобрит выделение следующего кредита без фискального плана. В этом году Киев должен был получить 5,3 миллиарда долларов по программе МВФ, отметил один из украинских чиновников, знакомых с ситуацией.

"Основным источников замены американской помощи станет расширение государственных заимствований. Банки Украины обладают высокой ликвидностью, и правительство рассчитывает, что они продолжат вкладывать наличные деньги в высокодоходные государственные облигации", — отметил чиновник.

Ранее более 60 миллиардов долларов на финансирование Украины, запрошенных президентом Джо Байденом, большая часть которых предназначена для закупки оружия, были заблокированы в Конгрессе. Некоторые республиканцы в Палате представителей категорически выступают против помощи Украине.

В 2023 году МВФ одобрил четырехлетний кредит для Украины в прошлом году, впервые предоставив кредит государству, находящемуся в состоянии войны. Программа была согласована с Европейским союзом, США и другими странами G7, которые пообещали оказать финансовую помощь, чтобы покрыть бюджетный дефицит Киева.