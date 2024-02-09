МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Финляндия предоставит Украине 22-й пакет военной помощи на сумму около 190 миллионов евро, сообщает в пятницу министерство обороны страны. Финляндия готова еще больше "отгородиться" от России

"Это уже 22-я поставка военной помощи Финляндии на Украину. По оценкам, стоимость обновления средств, включенных в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 190 миллионов евро. Общая сумма финской военной помощи, предоставленной Украине, составляет 1,8 миллиарда евро", — сказано в пресс-релизе на сайте ведомства.

Кроме того, Финляндия приняла решение участвовать в "артиллерийской коалиции" в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает министерство обороны.

"На национальном и более широком уровне необходимо найти новые пути для долгосрочной поддержки Украины. В настоящее время мы готовим долгосрочный план поддержки Украины", — приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена.

Как ранее рассказал РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов, по информации в СМИ можно предположить, что финны поставляют ВСУ, в том числе тяжёлые миномёты, различные типы ПЗРК и артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатомёты, стрелковое оружие и другое вооружение.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".