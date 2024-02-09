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2024
https://1prime.ru/finance/20240209/843033064.html
Маск назвал глупым решение США превратить доллар в оружие
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Решение Вашингтона сделать из доллара оружие было глупым, заявил американский предприниматель Илон Маск. Ранее президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Такеру... ПРАЙМ, 09.02.2024
финансы, новости, илон маск, сша, владимир путин, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Решение Вашингтона сделать из доллара оружие было глупым, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Ранее президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Беседа вышла 9 февраля в два часа ночи по московскому времени в том числе в соцсети X, которая принадлежит Маску. Глава российского государства называл доллар основой основ американского могущества. Путин отмечал, что Штаты решили использовать нацвалюту как инструмент внешнего давления для сохранения своего могущества, что нанесло ущерб их же экономике. Президент России заключил, что это решение было глупым поступком.
"Мы сами себя переиграли, когда превратили доллар в оружие. Это было глупым решением", — согласился Маск со словами российского лидера.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные.