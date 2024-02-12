МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России выпускает в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль "Войска радиоэлектронной борьбы" серии "Вооруженные силы Российской Федерации", сообщает регулятор. "Вызывает хаос". НАТО испугалась российского супероружия

"Банк России 12 февраля 2024 года выпускает в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль "Войска радиоэлектронной борьбы" серии "Вооруженные силы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 грамма, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "1 рубль", дата: "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне первой монеты расположены рельефное изображение малой эмблемы управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации на фоне стилизованного изображения печатной платы, выполненного в технике лазерного матирования; внизу по окружности имеется рельефная надпись: "Войска радиоэлектронной борьбы".

На обратной стороне второй — рельефное изображение комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха" на фоне изображений леса и фрагмента экрана локатора, выполненных в технике лазерного матирования; вверху по окружности имеется рельефная надпись: "Войска радиоэлектронной борьбы".

На обратной стороне третьей монеты расположены рельефное изображение комплекса радиоэлектронной борьбы "Инфауна" на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений ночного неба и леса; вверху по окружности имеется рельефная надпись: "Войска радиоэлектронной борьбы".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.