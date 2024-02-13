АНКАРА, 13 фев — ПРАЙМ. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны. Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT, сообщил источник

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.

"Да, с ситуацией ознакомлены на официальном уровне, знаем о существующих проблемах наших экспортеров. Министерство торговли, другие ведомства заняты их решением. Не считаем ситуацию катастрофичной, работа ведется", — сообщил собеседник агентства.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.