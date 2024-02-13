2024-02-13T12:49:28+03:00
2024-02-13T12:49:28+03:00
2024-02-13T12:49:28+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240213/843054936.html
Воровство российских активов потрясет экономику, считают в Кремле
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Россия намерена юридически преследовать всех, кто причастен к принятию решений по незаконному использованию ее заблокированных активов, такие решения могут "потрясти" мировую... ПРАЙМ, 13.02.2024
финансы, новости, россия, замороженные российские активы, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россия намерена юридически преследовать всех, кто причастен к принятию решений по незаконному использованию ее заблокированных активов, такие решения могут "потрясти" мировую экономику, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что принятие решений об экспроприации чужой собственности так или иначе самым серьезным образом отразится на мировой экономике, праве, перспективах развития экономики, на инвестиционном климате общем. Это может быть серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики", — сказал он.
Песков добавил, что Москва будет преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к экспроприации российской собственности.
29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.