РСТ: иностранные туристы предпочитают расплачиваться в России наличными
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Зарубежные туристы, приезжая в Россию, обычно привозят валюту, обменивают ее на рубли и расплачиваются наличными, это связано с невозможностью использовать карты международных платежных систем в стране, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Как отметили в пресс-службе союза со ссылкой на экспертов, одной из проблем, которая мешает росту турпотока, является запрет на использование карт международных платежных систем в связи с санкциями. Советник председателя правления банка "Мир привилегий" Юрий Мельников раскрыл, как можно решить эту проблему.
Прежде всего, по его словам, турист может получить карту "Мир" через банк дружественной страны и расплачиваться ей в России. Во-вторых, "Мир" можно получить в аэропорту, положить на карту деньги.
"При выезде он может сдать карту и получить обратно деньги, если не все средства израсходованы. Этот продукт в нынешнем году банки будут тоже использовать", — отметил Мельников.
Он добавил, что расплачиваться в России также можно с использованием QR-кода.
Однако, по словам главы комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор туроператора "Свой-ТС" Сергея Войтовича, иностранные туристы чаще всего меняют валюту на рубли и расплачиваются наличными.
https://1prime.ru/finance/20240213/843055691.html