МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Зарубежные туристы, приезжая в Россию, обычно привозят валюту, обменивают ее на рубли и расплачиваются наличными, это связано с невозможностью использовать карты международных платежных систем в стране, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Туроператоры рассказали о новом тренде в Петербурге

Как отметили в пресс-службе союза со ссылкой на экспертов, одной из проблем, которая мешает росту турпотока, является запрет на использование карт международных платежных систем в связи с санкциями. Советник председателя правления банка "Мир привилегий" Юрий Мельников раскрыл, как можно решить эту проблему.

Прежде всего, по его словам, турист может получить карту "Мир" через банк дружественной страны и расплачиваться ей в России. Во-вторых, "Мир" можно получить в аэропорту, положить на карту деньги.

"При выезде он может сдать карту и получить обратно деньги, если не все средства израсходованы. Этот продукт в нынешнем году банки будут тоже использовать", — отметил Мельников.

Он добавил, что расплачиваться в России также можно с использованием QR-кода.

Однако, по словам главы комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор туроператора "Свой-ТС" Сергея Войтовича, иностранные туристы чаще всего меняют валюту на рубли и расплачиваются наличными.