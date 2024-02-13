МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американский сенат поддержал законопроект, который предполагает выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню без привязки к финансированию охраны внутренних границ, следует из результатов голосования. Зеленский отправится в новое турне по Европе в поисках денег, пишет СМИ

Ранее 12 февраля проект прошел процедурное голосование. Отмечается, что за документ проголосовали 70 сенаторов, против — 29.

Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Отмечается, что около 14 миллиардов долларов планируется направить в Тель-Авив, около 60 миллиардов — в Киев. Далее проект рассмотрит палата представителей (нижняя палата). Ее контролируют республиканцы.

Сенат поддержал соответствующий законопроект 8 февраля 60 голосами "за". Демократическое руководство сената выражало надежду на то, что хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.

В оригинальной версии законопроекта предлагалось увязать в Один документ финансирование Украины, Израиля и охраны границы с Мексикой. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.