ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ ТОВАРАМИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ $9,7 МЛРД ПРОТИВ $9,5 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ОЦЕНКА ЦБ

ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ $6,4 МЛРД ПРОТИВ $5,4 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ОЦЕНКА ЦБ

Новость дополняется