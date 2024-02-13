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2024
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Профицит внешней торговли России вырос в январе
Финансы
Новости
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ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ ТОВАРАМИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ $9,7 МЛРД ПРОТИВ $9,5 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ОЦЕНКА ЦБ ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ $6,4... ПРАЙМ, 13.02.2024
финансы, новости
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ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ $6,4 МЛРД ПРОТИВ $5,4 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ОЦЕНКА ЦБ
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