МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Париж должен прекратить финансировать Украину, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, поприветствовал блокировку палатой представителей выделения нового пакета помощи. Зеленский отправится в новое турне по Европе в поисках денег, пишет СМИ

"Браво трамповским парламентариям палаты представителей в США, которые блокируют 60 миллиардов долларов, которые сенат хочет отправить режиму Зеленского… Франция также должна прекратить это безумие… Ни цента Зеленскому", — сказал он.

Ранее сенат США поддержал законопроект, который предполагает выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню без привязки к финансированию охраны внутренних границ. При этом спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон подчеркивал, что палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.