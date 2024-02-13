2024-02-13T16:57:26+03:00
2024-02-13T16:57:26+03:00
2024-02-13T16:57:26+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240213/843058504.html
Во Франции призвали не давать Зеленскому ни цента
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Париж должен прекратить финансировать Украину, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, поприветствовал блокировку палатой представителей выделения нового пакета помощи... ПРАЙМ, 13.02.2024
финансы, новости, флориан филиппо, франция, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Париж должен прекратить финансировать Украину, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, поприветствовал блокировку палатой представителей выделения нового пакета помощи.
"Браво трамповским парламентариям палаты представителей в США, которые блокируют 60 миллиардов долларов, которые сенат хочет отправить режиму Зеленского… Франция также должна прекратить это безумие… Ни цента Зеленскому", — сказал он.
Ранее сенат США поддержал законопроект, который предполагает выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню без привязки к финансированию охраны внутренних границ. При этом спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон подчеркивал, что палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.