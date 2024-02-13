БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказывают "некоторое давление" на Евросоюз в вопросе использования прибыли от заблокированных российских активов, так как у самих проблемы с решением финансирования Киева, сообщила глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб. В США оценили вероятность официального приглашения Украины в НАТО

"Мы продвигаемся вперед, но очень осторожно, мы сталкиваемся с некоторым давлением со стороны США, вероятно из-за того, что сами они пока не могут выделить необходимые средства", — отметила министр.

В понедельник 12 февраля Совет ЕС согласовал предложение ЕК хранить доходы от российских активов на отдельных счетах без возможности у депозитариев использовать их по своему усмотрению.

Лябиб добавила, что конфискация прибыли требует решения многих вопросов "финансовой стабильности", например, изучение возможных последствий подобного шага для репутации Европейского союза среди инвесторов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.

25 января Bloomberg приводило результаты голосования, которое проходило в комитете по международным отношениям Сената США. Американские чиновники поддержали законопроект о передаче заблокированных российских активов Украине.