МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon по итогам прошлого года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 2,1 раза по сравнению с предшествовавшим годом — до 1,7 триллиона рублей, скорректированная EBITDA при этом впервые в годовом выражении оказалась положительной, сообщает компания. Ozon заявил об успехах в импортозамещении сервисов интернет-торговли

"Оборот Ozon в 2023 году вырос в 2,1 раза, до 1,7 триллиона рублей… Скорректированная EBITDA за 2023 год положительная, это соответствует прогнозу компании. Чистый денежный поток от операционной деятельности превысил 80 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Абсолютного значения скорректированной EBITDA в компании не раскрывают.

Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов подчеркнул, что предварительные результаты года подтверждают, что модель онлайн-платформы остается финансово устойчивой, что позволит компании и в этом году продолжить развитие сервисов для покупателей и предпринимателей.