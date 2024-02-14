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2024
https://1prime.ru/finance/20240214/843062425.html
Маркетплейс Ozon нарастил прибыль от продаж товаров и услуг
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Маркетплейс Ozon по итогам прошлого года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 2,1 раза по сравнению с предшествовавшим годом — до 1,7 триллиона рублей,... ПРАЙМ, 14.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, ozon, прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon по итогам прошлого года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 2,1 раза по сравнению с предшествовавшим годом — до 1,7 триллиона рублей, скорректированная EBITDA при этом впервые в годовом выражении оказалась положительной, сообщает компания.
"Оборот Ozon в 2023 году вырос в 2,1 раза, до 1,7 триллиона рублей… Скорректированная EBITDA за 2023 год положительная, это соответствует прогнозу компании. Чистый денежный поток от операционной деятельности превысил 80 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Абсолютного значения скорректированной EBITDA в компании не раскрывают.
Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов подчеркнул, что предварительные результаты года подтверждают, что модель онлайн-платформы остается финансово устойчивой, что позволит компании и в этом году продолжить развитие сервисов для покупателей и предпринимателей.