МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении дополнительных 44 миллионов долларов Украине на обучение пилотов истребителей F-16, передает Bloomberg. Украина выделит миллионы долларов на строительство бомбоубежищ

"Канада выписывает еще один чек на 60 миллионов канадских долларов (44,3 миллиона долларов США — ред.), чтобы помочь украинским пилотам в обучении полетам на F-16, заявил в среду министр обороны Билл Блэр", — сообщает издание.

Ранее правительство Канады уже заявило о выделении 24 миллионов долларов международному партнерству под руководством Великобритании для обеспечения Киева средствами противовоздушной обороны.

Ожидается, что Нидерланды и Дания поставят Киеву десятки самолетов F-16 в этом году, что станет важным шагом в предоставлении Украине современного оружия. Сроки поставки зависят от подготовки украинских пилотов, а также от наличия у Украины достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов, заключили в издании.

Москва выразила свою обеспокоенность по поводу поставок оружия на Украину и заявила, что это негативно сказывается на переговорах между Россией и Украиной. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.