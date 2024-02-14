МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сенат Соединенных Штатов намеренно провел голосование за новый законопроект, включающий помощь Украине, ранним утром, написал сенатор Джош Хоули в социальной сети Х. Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

Ранее 13 февраля сенат поддержал законопроект, который предполагает выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню без привязки к финансированию охраны внутренних границ. Перед этим 12 февраля проект прошел процедурное голосование. Отмечается, что за документ проголосовали 70 сенаторов, против — 29.

Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Отмечается, что около 14 миллиардов долларов планируется направить в Тель-Авив, около 60 миллиардов — в Киев.

"Рано утром, пока никто не видел, сенат проголосовал за то, чтобы вложить еще 60 миллиардов долларов ваших денег в Украину", — отметил политик. Он также добавил, что охрана границ при этом не получила никакого финансирования.

"Какое предательство", — заключил Хоули.

Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.