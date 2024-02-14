МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в сфере спорта и избавиться от ее коммерциализации. Россия близка к созданию вакцин от рака, заявил Путин

Российский лидер добавил, что в планах расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и превратить физическую активность во что-то более доступное для россиян.

"Министерство спорта должно этим заняться так вплотную, навести здесь порядок ", — отметил Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий

В ноябре Центробанк пустил в оборот памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии "Российский спорт", посвященные обществам ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив".