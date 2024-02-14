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2024
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Путин призвал избавиться от коммерциализации в спорте
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Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в сфере спорта и избавиться от ее коммерциализации. Российский лидер добавил, что в планах расширить программу... ПРАЙМ, 14.02.2024
финансы, новости, россия, путин, спорт, коммерциализация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в сфере спорта и избавиться от ее коммерциализации.
Российский лидер добавил, что в планах расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и превратить физическую активность во что-то более доступное для россиян.
"Министерство спорта должно этим заняться так вплотную, навести здесь порядок ", — отметил Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий
В ноябре Центробанк пустил в оборот памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии "Российский спорт", посвященные обществам ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив".