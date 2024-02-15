ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Военные расходы Польши превысили четыре процента ВВП, сообщил министр национально обороны республики Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи глав военных ведомств НАТО. Доллар США стабилизировался, иена выросла, несмотря на слабые данные по ВВП

Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.

"Мы являемся лидером среди стран НАТО, мы тратим на оборону больше всего по отношению к экономике. Это 4,23 процента ВВП брутто", — сказал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что более 50 процентов оборонных расходов Польша направляет на модернизацию армии.