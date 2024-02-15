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Военные расходы Польши превысили четыре процента ВВП
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Военные расходы Польши превысили четыре процента ВВП, сообщил министр национально обороны республики Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи глав военных ведомств НАТО... ПРАЙМ, 15.02.2024
финансы, новости, польша, оборона, расходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Военные расходы Польши превысили четыре процента ВВП, сообщил министр национально обороны республики Владислав Косиняк-Камыш журналистам после встречи глав военных ведомств НАТО.
Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
"Мы являемся лидером среди стран НАТО, мы тратим на оборону больше всего по отношению к экономике. Это 4,23 процента ВВП брутто", — сказал Косиняк-Камыш.
Он отметил, что более 50 процентов оборонных расходов Польша направляет на модернизацию армии.