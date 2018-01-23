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Глава "Нафтогаза": Прогресс в переговорах с "Газпромом" о покупке газа пока не достигнут


Газ / Компании

КИЕВ, 23 фев - ПРАЙМ. Прогресс в переговорах между "Нафтогазом" и "Газпромом" о покупке Киевом российского газа пока не достигнут, заявил в пятницу глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", - цитирует Коболева УНИАН.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года. 

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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