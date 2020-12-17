МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток 2", США продолжат вводить санкции в отношении проекта. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, сообщает "Коммерсант". СМИ: США сомневаются в шансах запустить "Северный поток 2"

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — сказал господин Робинсон на конференции Атлантического совета. По его словам, уже введенные санкции работают. "Мы остановим этот трубопровод", — заверил он.

Представитель Госдепа США также заявил, что остановка проекта сможет помочь в налаживании отношений Вашингтона и Москвы в будущем: "Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или же стремимся к улучшению отношений с Россией, то для этих будущих американо-российских отношений ключевую роль будет играть прекращение и сдерживание враждебного влияния России, и мы должны остановить трубопровод".