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Госдеп готов вводить санкции против "Северного потока 2" до его закрытия
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Чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток 2", США продолжат вводить санкции в отношении проекта. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам... ПРАЙМ, 17.12.2020
газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток 2", США продолжат вводить санкции в отношении проекта. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, сообщает "Коммерсант".
"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — сказал господин Робинсон на конференции Атлантического совета. По его словам, уже введенные санкции работают. "Мы остановим этот трубопровод", — заверил он.
Представитель Госдепа США также заявил, что остановка проекта сможет помочь в налаживании отношений Вашингтона и Москвы в будущем: "Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или же стремимся к улучшению отношений с Россией, то для этих будущих американо-российских отношений ключевую роль будет играть прекращение и сдерживание враждебного влияния России, и мы должны остановить трубопровод".