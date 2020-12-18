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Строящее "Северный поток 2" судно сменило владельца из-за санкций
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Трубоукладчик, строящий газопровод "Северный поток-2", снова поменял владельца. Баржа "Фортуна" перешла от одного российского микропредприятия к другому — с одним сотрудником в... ПРАЙМ, 18.12.2020
газ, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Трубоукладчик, строящий газопровод "Северный поток-2", снова поменял владельца. Баржа "Фортуна" перешла от одного российского микропредприятия к другому — с одним сотрудником в штате, сообщает РБК.
Владельцем судна теперь является ООО "КВТ-Рус", а ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа".
Новая смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении "Северного потока-2". Против проекта уже введены потенциальные санкции по линии закона CAATSA ("О противодействии неприятелям Америки через санкции"), которые могут быть наложены на инвесторов проекта. С декабря 2019 года действуют санкции в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков "Северного потока-2", из-за которых прекратила подводную укладку труб швейцарско-голландская компания Allseas. Наконец, в этом месяце конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.