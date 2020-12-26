МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. После сложного 2020 года проект "Северный поток — 2" ждет еще много испытаний, вплоть до введения американских санкций против "Газпром флота" и "Газпрома". Основные риски аналитики видят на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода. Однако никто не сомневается, что проект будет запущен, и не исключено, что уже в середине 2021 года, сообщают "Известия". Строящее "Северный поток 2" судно сменило владельца из-за санкций

До окончания строительства газопровода осталось лишь 160 из 2360 км, но именно их не могут достроить уже больше года. Американские санкции, которые ввели палата представителей конгресса и сенат США в прошлом году, заставили швейцарскую компанию Allseas прекратить работы.

Казалось бы, после этого проект обезоружили. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

При этом недавно стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новый пакет санкций, которые нанесут удар по российскому проекту.

Тем не менее, эксперты надеются, что история с достройкой газопровода будет развиваться следующим образом: "Фортуна" достроит участок газопровода в немецкой акватории уже в этом месяце. Далее к строительству присоединится другой трубоукладчик "Академик Черский". Он будет прокладывать трубы в датской акватории, где находится основной недостроенный участок проекта. Если к нему присоединится еще одно судно, то проект будет завершен еще весной.