Эксперты сказали, что будет с "Северным потоком 2"
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. После сложного 2020 года проект "Северный поток — 2" ждет еще много испытаний, вплоть до введения американских санкций против "Газпром флота" и "Газпрома". Основные риски аналитики видят на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода. Однако никто не сомневается, что проект будет запущен, и не исключено, что уже в середине 2021 года, сообщают "Известия".
До окончания строительства газопровода осталось лишь 160 из 2360 км, но именно их не могут достроить уже больше года. Американские санкции, которые ввели палата представителей конгресса и сенат США в прошлом году, заставили швейцарскую компанию Allseas прекратить работы.
Казалось бы, после этого проект обезоружили. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
При этом недавно стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новый пакет санкций, которые нанесут удар по российскому проекту.
Тем не менее, эксперты надеются, что история с достройкой газопровода будет развиваться следующим образом: "Фортуна" достроит участок газопровода в немецкой акватории уже в этом месяце. Далее к строительству присоединится другой трубоукладчик "Академик Черский". Он будет прокладывать трубы в датской акватории, где находится основной недостроенный участок проекта. Если к нему присоединится еще одно судно, то проект будет завершен еще весной.
https://1prime.ru/gas/20201226/832684573.html