МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал отказ норвежской компании Det Norske Veritas (DNV GL) сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" после завершения его строительства из-за американских санкций в отношении проекта. Об этом сообщает RT. Uniper уверен, что "Северный поток 2" все-таки достроят

Как отметил специалист, если судить по опыту предыдущих санкций, то на европейские компании, скорее всего, рассчитывать не стоит, поскольку они не будут нарушать прямой запрет.

"Даже если сам Евросоюз будет давать гарантии, что будут найдены инструменты обхода санкций, всё равно европейские коммерческие компании не пойдут на нарушение запретов", — убеждён аналитик.

При этом Игорь Юшков высказал мнение, что в качестве варианта, который будет приемлем и для Европы, и для России, можно будет привлечь российскую компанию для сертификации проекта.

"Потому что со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как "Северный поток- 2", и именно она выдаёт сертификаты", — заключил эксперт.