МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Белоруссия уже в 2021 году может поставить часть экспортных объёмов нефтепродуктов через порты России. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В Белоруссии рассказали, сколько нефти из России поставят на свои НПЗ

"Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов <…> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже", — отметил он.

По его словам, переговоры между РФ и Белоруссией возобновились в августе 2020 года после санкций Литвы в отношении белорусских чиновников.

Еще ранее Новак упоминал о том, что Россия обсуждает перенаправление 4-6 млн т белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. "У нас на сегодняшний день есть свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. Если создать взаимовыгодные экономические условия, можно было бы с нашими белорусскими коллегами загружать в большей степени российские порты", — отметил он в интервью телеканалу РБК. Речь в первую очередь о северо-западных портах — Приморске, Санкт-Петербурге и Усть-Луге.

Помимо этого, до конца 2025 года РЖД будет предоставлять скидку в размере 50% на вывоз белорусских нефтепродуктов через российские порты и возврат порожняка. "Емкость портов РФ позволяет забрать весь объем нефтепродуктов, который производит Республика Беларусь, поэтому если будут решения дополнительные приняты, то российские железные дороги будут готовы это обеспечить по хорошей цене и с хорошим качеством", — сказал в начале октября заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. По его словам, компания готова перевезти порядка 6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

Также 21 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал о том, что все компании, которые заняты в региональном портовом бизнесе, готовы устанавливать гибкие тарифы для белорусских грузов. Он также пригласил компании из Белоруссии стать акционерами портов, строящихся в Ленинградской области. "Есть строящиеся портовые мощности, где можно войти в том числе в состав акционеров, соакционеров, соинвесторов и уже в рамках партнерства определять все составляющие тарифа", — отметил он.