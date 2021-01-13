КИЕВ, 13 янв — ПРАЙМ. Цена на газ для населения Украины снизится более чем на 30% благодаря введению государственного регулирования на время действия карантина из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. Транзит российского газа через Украину упал почти на 40% в 2020 году

В стране с августа 2020 года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут самостоятельно выбрать себе поставщика газа. В настоящее время поставщики продают газ населению от 6,99 до 10 гривен (0,25 – 0,35 доллара) за кубометр. С 1 января на Украине подорожал газ, также кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже вторую неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ.

"Предлагается внедрить на Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или до завершения данного отопительного сезона. Предлагаемая цена, которая установится на этот момент, — 6,99 гривны за кубометр для всех бытовых потребителей", — заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Вместе с тем премьер поручил компетентным органам подготовить проект постановления правительства о введении госрегулирования цен на газ. Газ из Украины на 100 миллиардов рублей оказался в залоге у России

Кроме того, премьер заявил, что национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) начинает проверку всех поставщиков газа, у которых высокие тарифы на его распределение.

"Вопрос, который волнует общественность и который мы отрабатываем, – это тарифы на распределение газа, или так называемая абонентская плата за газ. Сейчас НКРЕКУ начинает тщательную проверку всех поставщиков газа, которые на сегодня имеют наиболее высокие тарифы на распределение газа", — добавил премьер.

Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.