МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна", которым планировалось достраивать газопровод "Северный поток 2", в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. МИД Германии отверг новые санкции США против "Северного потока 2"

При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. "Фортуна" прибыла туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта — Висмара.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков.