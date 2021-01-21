МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна", которым планировалось достраивать газопровод "Северный поток 2", в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

МИД Германии отверг новые санкции США против "Северного потока 2"

При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. "Фортуна" прибыла туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта — Висмара.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. 

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков.