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Попавший под санкции трубоукладчик "Северного потока 2" покинул Росток
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Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна", которым планировалось достраивать газопровод "Северный поток 2", в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют... ПРАЙМ, 21.01.2021
северный поток 2, газ, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, транспорт, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна", которым планировалось достраивать газопровод "Северный поток 2", в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. "Фортуна" прибыла туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта — Висмара.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков.