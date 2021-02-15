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Трубоукладчик "Северного потока 2" возобновил работу в водах Дании
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Судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило укладку газопровода "Северный поток 2" в водах Дании, приостановленную ранее непогодой, свидетельствуют данные системы позиционирования... ПРАЙМ, 15.02.2021
фортуна, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило укладку газопровода "Северный поток 2" в водах Дании, приостановленную ранее непогодой, свидетельствуют данные системы позиционирования судов ShipTracking.
Как сообщало на прошлой неделе издание Spiegel, российское судно-трубоукладчик "Фортуна" было вынуждено приостановить работы из-за шторма и холодного фронта.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая. При этом в настоящий момент ведется укладка труб в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток "Северного потока 2" в датских водах планируется завершить до конца апреля.