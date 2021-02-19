МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. У властей немецкого города Засница (этот населенный пункт рискует попасть под санкции США из-за строительства "Северного потока 2") нет плана "Б" на случай отмены российского газового проекта, пишет РИА Новости.

Как заявил агентству бургомистр Засницы Франк Крахт, городу не нужен блан "Б", так как его жители ен сделали ничего плохого.

"Я уверен, как бургомистр Засница, для нашего города и нашего порта Мукран мне не нужен план Б. Мы не сделали ничего плохого. Работы, которые мы провели, подкреплены процедурой, и мы как город Засниц не нарушили никаких предписаний. Поэтому, с моей точки зрения, план Б не нужен", —ответил он на вопрос о возможных новых санкциях против "Северного потока 2".

По его мнению, уже введенные ранее ограничения можно трактовать весьма широко.

В том числе, эти ограничительные меры распространяются на организации и компании, которые оказывают техническую поддержку судам, участвующим в достройке трубопровода.