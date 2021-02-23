МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джозефа Байдена выступает против реализации проекта газопровода "Северный поток 2", Вашингтон считает вводимые против него санкции работающими, сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс. Эксперт объяснил решение госдепа по "Северному потоку 2"

"Наши действия дают хороший эффект", — приводит слова Прайса агентство Франс Пресс.

Накануне представитель Госдепа заявил, что США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2", на предмет введения санкций.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Ранее США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", связанное с достройкой "Северного потока 2", и его владельца "КВТ-РУС" в еще в один список санкций, касающийся закона США "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).