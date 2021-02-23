МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джозефа Байдена выступает против реализации проекта газопровода "Северный поток 2", Вашингтон считает вводимые против него санкции работающими, сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

Эксперт объяснил решение госдепа по "Северному потоку 2"

"Наши действия дают хороший эффект", — приводит слова Прайса агентство Франс Пресс.

Накануне представитель Госдепа заявил, что США продолжат следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2", на предмет введения санкций.

 "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Ранее США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", связанное с достройкой "Северного потока 2", и его владельца "КВТ-РУС" в еще в один список санкций, касающийся закона США "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).