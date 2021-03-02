МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. США не пойдут на полную отмену санкций против "Северного потока 2" по требованию Берлина, но возможно компромиссное решение: германским властям придется пойти на серьезные уступки для реализации проекта, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Wintershall рассказала, почему Европе необходим "Северный поток 2"

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что намерены обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока 2", которые Берлин отвергает как посягательство на европейский суверенитет.

"Американцы могут выставить жесткие условия для отмены санкций, полностью санкции, скорее всего, отменены точно не будут, но какие-то подвижки могут быть. Цель санкционной политики США — поддержка своих производителей, это даже не экономическое удушение сотрудничества России и Европы, а продвижение интересов американских производителей СПГ (сжиженного природного газа – ред.), поэтому, скорее всего, речь будет идти о каком-то компромиссном решении", — считает Камкин.

По его словам, это может касаться обязательства Германии диверсифицировать поставки газа, либо будут от Берлина требовать выполнения обязательств в части транзита газа через территорию Украины в обмен на разрешение достроить "Северный поток 2". "Нафтогаз" заявил, что Украина готова к запуску "Северного потока 2"

"В любом случае, здесь будет поиск какого-то компромисса с германской стороны ради реализации данного проекта, потому что уже огромные деньги вложены. Кроме того, это грозит огромными репутационными издержками, если все-таки от проекта в последний момент откажутся: естественно, германскому бизнесу такой расклад совсем не нужен, поэтому Берлин в данном контексте будет готов на достаточно серьезные уступки США в обмен на реализацию проекта", — резюмировал эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.