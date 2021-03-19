МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Объем газа, отобранного из российских подземных газохранилищ (ПХГ) с начала осенне-зимнего периода, достиг рекордных 57,4 миллиарда кубометров, сообщается в пресс-релизе "Газпром ПХГ" по случаю 14-й годовщины создания компании. Структуры "Газпрома" и "Лукойла" создали новое совместное предприятие

"С начала осенне-зимнего периода ко дню рождения "Газпром ПХГ" из российских газохранилищ отобрано 57,4 миллиарда кубических метров голубого топлива. Этот показатель уже стал рекордным за все время работы компании, и отбор продолжается", — говорится в сообщении.

Значительные темпы отбора газа из ПХГ наблюдаются не только в России, но и в Европе. Так, ранее "Газпром" отмечал, что к 7 марта из европейских ПХГ поднято уже 61,1 миллиарда кубометров газа, а оставшийся объем активного газа на 23,3 миллиарда кубометров ниже прошлогоднего уровня. По данным Gas Infrastructure Europe, на 17 марта европейские ПХГ были заполнены на 31,38%.

"Газпром ПХГ" – дочернее предприятие "Газпрома", которое объединяет в своей структуре почти все подземные хранилища газа на территории РФ.