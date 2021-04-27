МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Кабмину следует подготовить необходимые нормативные акты, обязывающие крупные газодобывающие компании заняться отечественными проектами, в частности, газификацией в регионах, чтобы людям больше не приходилось "топить валежником", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Минэнерго и ФАС обсуждают взаимодействие поставщиков в рамках газификации

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки мер по бесплатному подключению газа к жилым домам, так называемый вопрос "последней мили".

"Президентом дано жесткое поручение, нужно добиться, обратиться в правительство, чтобы правительство приняло необходимые нормативные акты, обязывающие крупные компании заняться Отечеством, наконец", — сказала парламентарий во вторник на заседании Совета законодателей при парламенте РФ.

Она отметила, что есть регионы, где уровень газификации составляет 10-12%, при этом на их территории проходят крупные газовые магистрали.

По мнению спикера, крупные международные проекты — это хорошо и престижно, но нужно реализовывать и национальные задачи по газификации.

Матвиенко призвала по каждому региону с низким уровнем газификации разработать дорожную карту. "Решать надо. Люди не должны, в конце концов, топить валежником до сих пор", — заключила она.