МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в 2020 году составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года, говорится в отчете компании по МСФО.

По итогам 2019 года средняя цена экспорта газа "Газпрома" составила 210,6 доллара за тысячу кубометров.