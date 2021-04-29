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2021
https://1prime.ru/gas/20210429/833570053.html
Экспортная цена газа "Газпрома" в прошлом году упала на 32%
Газ
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Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в 2020 году составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года, говорится в отчете компании... ПРАЙМ, 29.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в 2020 году составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года, говорится в отчете компании по МСФО.
По итогам 2019 года средняя цена экспорта газа "Газпрома" составила 210,6 доллара за тысячу кубометров.