2021-04-29T17:36:05+03:00
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"Газпром" ожидает цену газа в Европе выше $200 за тысячу кубов
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"Газпром" предварительно ждет среднюю экспортную цену для своего газа в Европе в 2021 году в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров, сообщила зампред правления компании... ПРАЙМ, 29.04.2021
европа, цена на газ, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Газпром" предварительно ждет среднюю экспортную цену для своего газа в Европе в 2021 году в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова на Дне инвестора "Газпрома".
"Мы видим, что динамика рынка начинает внушать нам определённый оптимизм, и по самым предварительным оценкам цена по нашим контрактам (поставки газа в Европу – ред.) в первом квартале этого года составила 184 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, мы можем спрогнозировать среднюю цену очень аккуратно, очень осторожно, в вилке от 200 до 206 долларов за тысячу кубометров", – сказала Бурмистрова.
Она напомнила, что Газпром заложил в бюджет текущего года среднюю цену поставок в Европу на 2021 год на уровне 170 долларов за тысячу кубометров. "И это был некий консервативный подход к нашему планированию", – объяснила Бурмистрова.
Однако нынешняя ситуация, по словам топ-менеджера, дает повод для большего оптимизма. "Мы видим, что ситуация благоприятная, ПХГ достаточно опустошенные после суровой зимы в Европе, и это, конечно, вселяет определенный оптимизм", — заявила Бурмистрова.