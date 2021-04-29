МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Газпром" предварительно ждет среднюю экспортную цену для своего газа в Европе в 2021 году в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова на Дне инвестора "Газпрома". Экспортная цена газа "Газпрома" в прошлом году упала на треть

"Мы видим, что динамика рынка начинает внушать нам определённый оптимизм, и по самым предварительным оценкам цена по нашим контрактам (поставки газа в Европу – ред.) в первом квартале этого года составила 184 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, мы можем спрогнозировать среднюю цену очень аккуратно, очень осторожно, в вилке от 200 до 206 долларов за тысячу кубометров", – сказала Бурмистрова.

Она напомнила, что Газпром заложил в бюджет текущего года среднюю цену поставок в Европу на 2021 год на уровне 170 долларов за тысячу кубометров. "И это был некий консервативный подход к нашему планированию", – объяснила Бурмистрова.

Однако нынешняя ситуация, по словам топ-менеджера, дает повод для большего оптимизма. "Мы видим, что ситуация благоприятная, ПХГ достаточно опустошенные после суровой зимы в Европе, и это, конечно, вселяет определенный оптимизм", — заявила Бурмистрова.