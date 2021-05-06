МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минэнерго, Минэкономразвития, Минстрой и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должны в мае подготовить законопроект о введении в стране института единого оператора газификации, говорится в утвержденной правительством "дорожной карте" газификации России. Новую модель газификации России опробуют на восьми регионах

Минэнерго в прошлом году разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальной". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции было предложено создать единого оператора газификации в каждом регионе РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.

"Введение института "единого оператора газификации" с закреплением его функций по реализации мероприятий по газификации жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций, в том числе в рамках функционирования Единой системы газоснабжения и (или) региональной системы газоснабжения", — указано в документе. Подчеркивается, что это направлено на повышение качества реализации программ газификации, сокращение сроков и стоимости подключения газа к домам.

Ожидается, что законопроект обеспечит трансформацию существующего института газораспределительной и газоснабжающей организаций, в результате будут определены зоны ответственности субъекта РФ и единого оператора газификации при реализации региональных программ газификации.

Позднее, в течение трех месяцев после вступления в силу закона о введении института единого оператора газификации, эти же ведомства должны будут подготовить правительственный акт о порядке взаимодействия единого оператора газификации и независимых газораспределительных организации (ГРО) в регионах. В результате будет утвержден порядок определения единого регионального оператора в регионах.