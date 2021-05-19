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В Германии рассказали, как США приняли решения по "Северному потоку 2"
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Решения Вашингтона по "Северному потоку 2" приняты с оглядкой на очень хорошие отношения между странами и тот факт, что Германия является важным партнером для США, заявил в... ПРАЙМ, 19.05.2021
северный поток 2, фрг, сша, санкции, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 19 мая — ПРАЙМ. Решения Вашингтона по "Северному потоку 2" приняты с оглядкой на очень хорошие отношения между странами и тот факт, что Германия является важным партнером для США, заявил в Берлине журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.
"США ввели санкции, что является следствием принципиальной позиции в отношении трубопровода "Северный поток 2"… за исключением Nord Stream 2 AG, директором которого является гражданин Германии. Последнее мы рассматриваем как шаг навстречу нам", — сказал министр, добавив, что "решения в Вашингтоне приняты с оглядкой на крайне хорошие отношения" между правительствами двух стран.
"Понимаем это также как выражение того, что Германия является важным партнером для США, на которого рассчитывают в будущем и с которым пытаются обсудить имеющиеся проблемы, насколько это возможно, наиболее конструктивно", — сказал Маас.