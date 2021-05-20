МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. О поддержке проекта "Северный поток 2" заявил кандидат от консервативного альянса ХДС/ХСС в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября Армин Лашет. Опрос показал отношение немцев к "Северному потоку-2"

"То, что я "защитник "Северного потока 2" — это новость для меня, но я поддерживаю этот проект и считаю его важным", — заявил Лашет в прямом эфире телеканала WDR, отреагировав таким образом на слова журналистки, которая назвала лидера ХДС "защитником "Северного потока 2".

Широкий жест президента США Джо Байдена в вопросе о приостановке части санкций против "Северного потока 2" ничего не меняет в том, что американцы выступают против этого газопровода, добавил Лашет.

"Решение о том, как мы организуем наше энергоснабжение, мы принимаем самостоятельно. И это хороший сигнал об окончании политики президента (США Дональда) Трампа, который, вопреки всем международным правилам, вводил санкции против компаний, которые участвуют в этом (проекте "Северный поток 2")… Это широкий жест президента Байдена, но он ничего не меняет в том, что американцы по-прежнему против проекта", — сказал он.

Политик добавил, что американцы "поддерживают СПГ, добытый методом фрекинга", но это "американское решение, мы приняли другое решение". "Газпром" отказался обсуждать сроки завершения "Северного потока-2"

Кандидат от Социал-демократической партии в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Олаф Шольц также заявил, что поддерживает проект "Северный поток 2". "Да, и действующее правительство ФРГ тоже", — заявил Шольц в прямом эфире телеканала WDR, говоря о поддержке проекта газопровода.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.