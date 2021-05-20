БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство ФРГ ведет переговоры с США о завершении строительства "Северного потока 2" и по связанным с этим темам, например, об украинском транзите, важно использовать этот момент для хорошей кооперации с Вашингтоном по комплексу вопросов, заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступающий в качестве кандидата от Социал-демократической партии Германии в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября. Кандидат в канцлеры Германии поддерживает "Северный поток-2"

"Мы действительно пытались разными способами обеспечить продолжение разговора (с США) о том, как сделать так, чтобы строительство этого трубопровода было завершено, но в то же время мы могли бы решить все важные темы, заявленные в этой связи. К этому относится… транзит газа (через Украину) и вопрос энергетической безопасности Европы в целом", — сказал Шольц в эфире телеканала WDR.

По его словам, "речь идет о том, чтобы использовать возможность для хорошей кооперации" с США в этом вопросе.

"В США существует неправильное представление о том, чтобы мы могли бы попасть в зависимость от этого российского газа, но, если иметь в виду газовый микс с Германии, это неверно, и исправить этого неправильное представление было важной задачей правительства ФРГ", — сказал Шольц. Песков не видит препятствий для "Северного потока-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.