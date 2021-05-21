МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Практические экономические интересы Германии и других европейских стран в конце концов перевесили политическое сопротивление США проекту "Северный поток 2", заявил РИА Новости член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер (партия "Альтернатива для Германии"). Депутат признал беспомощность Украины в вопросе "Северного потока-2"

Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

"С моей точки зрения, нормативная сила реальных экономических аргументов взяла верх, поскольку не только Германия нуждается в российском природном газе для осуществления энергетического перехода, но и другие страны, такие как Нидерланды, которые раньше были экспортерами, а теперь становятся зависимыми от импорта природного газа", — сказал Хессенкемпер.

Собеседник агентства отметил также, что в контексте "Северного потока 2" уже поднимался и вопрос о возможности транспортировки по данному трубопроводу водорода. По словам Хессенкемпера, это также "должно стать важной частью климатической политики Германии".

Говоря о решении США относительно санкций против "Северного потока 2", Хессенкемпер выразил мнение, что Вашингтон, по всей видимости, отдал приоритет трансатлантическому партнерству.

"Я думаю, в целом, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен и что отношения вернутся в нормальное русло", — сказал депутат.

Он добавил, что "сейчас заложены строительные блоки для нормализации отношений, для роста европейско-российской торговли". Эксперт оценил решение США по "Северному потоку-2"

Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью телеканалу WDR о том, что президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку 2", Берлин и Вашингтон намерены продолжать диалог по проекту и отношениям с РФ в целом, речь идет о "необходимых общих позициях в отношениях с Россией", уточнила канцлер.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.