КИЕВ, 22 мая — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" приветствует решение министерства финансов США по введению санкций в отношении 4 компаний и 13 судов, которые сооружали "Северный поток 2", сообщил директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский. Украина просит США остановить строительство "Северного потока-2"

Ранее американский минфин сообщил, что США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". При этом Соединенные Штаты разрешили операции с Морской спасательной службой РФ, попавшей в санкционный список, не связанные со строительством трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток 2".

"НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение министерства финансов США, в части введения санкций в отношении 4 компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2. В то же время, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями. В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины", — написал он в Facebook.

Как отмечал минфин США, в частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранс". Санкции затронули 13 судов, среди которых "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Умка". Политолог предупредил о новых угрозах для "Северного потока 2"

Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".

При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.