ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Заявление США о решении по приостановке санкций против Nord Stream 2 AG в Кремле расценили как положительный сигнал, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трубоукладчик "Северного потока-2" возобновил работу в немецких водах

США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

"Однозначно это можно и нужно расценивать как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем", — сказал Песков на телеканале Россия в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".

При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.