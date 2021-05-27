БРЮССЕЛЬ, 27 мая — ПРАЙМ. ЕС наряду с возможным отказом от получения российского газа через Белоруссию может отказаться от обсуждений поставок ее электроэнергии в балтийские страны, считает профессор по геополитике энергетики Самюэль Фурфари. Глава МИД Германии не исключил санкций на транзит газа через Белоруссию

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил агентству Франс Пресс, что главы МИД Евросоюза при обсуждении экономических секторальных санкций по Белоруссии на неформальной встрече в Португалии 27 мая рассмотрят вопросы экспорта калия и транзита российского газа через республику.

"Очевидно, что поставки должны будут прекратиться и будут переданы в более важный украинский участок… Это не представляет никакой проблемы. Что также может ожидаться, так это прекращение всех обсуждений о поставке дешевой электроэнергии в страны Балтии Белоруссией с ее новой атомной электростанции в Островце", — сказал Фурфари РИА Новости.

Как заявил Фурфари, даже если сообщения о намерении ЕС отказаться от поставок газа через Белоруссию подтвердятся, это никак "не отразится на европейских покупателях", а завершение трубопровода "Северный поток 2" усилит поток российского газа в Европу.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

Читайте также:

Austrian Airlines отменили рейс в Москву, проходящий над Белоруссией